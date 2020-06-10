Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений

Влада Некрасова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сепаратизмом поведение мэров ряда городов, которые выступили против решений центральной власти.

Как передает 9 июня «Украинская правда», об этом глава государства сказал во время визита в Хмельницкую область, который состоялся на прошлой неделе.

Он высказал мнение, что не все мэры украинских городов настроены против него, но те, кто против, выступают прежде всего против Украины.

«Они настроены не против нас (и это не пафос), а прежде всего против Украины… Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — добавил Зеленский.

Напомним, что в мае произошел конфликт между президентом и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который анонсировал смягчение в городе карантина, вопреки решению Кабинета Министров.

В связи с этим Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко «привет» от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

В ответ мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал свое видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что «Черкассы будут оказывать сопротивление». Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

Как сообщало ИА Newstes, в итоге Киев решил не раздувать конфликт и дальше угроз дело не пошло. Допрос мэра Черкасс, который должен был состояться в рамках заведенного уголовного, был отменен. Никаких санкций по отношению к руководству Черкасс не последовало.