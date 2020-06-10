Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сепаратизмом поведение мэров ряда городов, которые выступили против решений центральной власти.
Как передает 9 июня «Украинская правда», об этом глава государства сказал во время визита в Хмельницкую область, который состоялся на прошлой неделе.
Он высказал мнение, что не все мэры украинских городов настроены против него, но те, кто против, выступают прежде всего против Украины.
Напомним, что в мае произошел конфликт между президентом и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который анонсировал смягчение в городе карантина, вопреки решению Кабинета Министров.
В связи с этим Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко «привет» от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.
В ответ мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал свое видеообращение к Зеленскому, в котором сказал, что «Черкассы будут оказывать сопротивление». Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.
Как сообщало ИА Newstes, в итоге Киев решил не раздувать конфликт и дальше угроз дело не пошло. Допрос мэра Черкасс, который должен был состояться в рамках заведенного уголовного, был отменен. Никаких санкций по отношению к руководству Черкасс не последовало.