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Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет

Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 летВладимир ЖириновскийФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Политик заявил, что в данном случае домашний арест недопустим. По его мнению, артист «сбежит за границу или напьется и выпадет из окна». Жириновский отметил, что только в 2020 году у Ефремова зарегистрировано 10 случаев нарушения ПДД, в том числе и пьяное вождение.

Ранее полиция распространила кадры допроса актера до суда. Во время него на вопрос о том, помнит ли он произошедшее, Ефремов ответил утвердительно, назвав автокатастрофу «чудовищной». Артист признал себя виновным в ДТП, заявив, что ему некуда деваться.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам актер не пострадал.

На следующий день артист был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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