Жителей Ростовской области предупреждают о нашествии грызунов

Вадим Карасев

В филиале "Россельхозцентра" по Ростовской области сообщили, что в регионе зафиксировано увеличение численности грызунов.

Отмечается, что в Орловском районе значительно увеличилось количество мышей, они обитают на посевах зерновых культур. Сейчас на один гектар приходится 88 нор, в некоторых территориях выявлено 124 норы на таком же участке.

"Количество грызунов будет увеличиваться, они повреждают стебли растений", - сообщили в филиале.

Благодаря хорошей погода, а также новым посевам численность грызунов будет расти. Что может привести к неблагоприятным последствиям, сообщает РостовГазета.

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