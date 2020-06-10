Жителей Ростовской области предупреждают о нашествии грызунов
Сегодня, 05:14 Вадим Карасев
В филиале "Россельхозцентра" по Ростовской области сообщили, что в регионе зафиксировано увеличение численности грызунов.
Отмечается, что в Орловском районе значительно увеличилось количество мышей, они обитают на посевах зерновых культур. Сейчас на один гектар приходится 88 нор, в некоторых территориях выявлено 124 норы на таком же участке.
"Количество грызунов будет увеличиваться, они повреждают стебли растений", - сообщили в филиале.
Благодаря хорошей погода, а также новым посевам численность грызунов будет расти. Что может привести к неблагоприятным последствиям, сообщает РостовГазета.
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По материалам: u-f.ru