10% от общего числа выпускников решили пойти в колледжи и техникумы – Кравцов

Лидия Мартынова

10% от общего числа выпускников решили пойти в учебные заведения среднего профессионального образования, поэтому уменьшится количество сдающих Единый государственный экзамен, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

«Все учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестаты. Учащиеся 11-х классов сдают ЕГЭ, только если поступают в высшие учебные заведения», – сказал Кравцов.

Ранее председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи Единого государственного экзамена в 2020 году. Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.