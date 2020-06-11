5 духовных законов, которые поменяют вашу жизнь и судьбу к лучшему

Вадим Карасев

Абсолютно все в нашем мире следует духовным законам. Они работают всегда и везде, со всеми людьми, любого пола и возраста. Если вы будете жить по этим законам, то сможете преобразить свою жизнь до неузнаваемости.

Иногда плохие вещи случаются и с хорошими людьми. В этом случае работает принцип Вселенной, о котором многие забывают. Его называют законом подлости. К счастью, его можно обойти стороной. Старайтесь помнить обо всех духовных постулатах, которые описаны ниже, так как и они помогут нейтрализовать закон подлости.

«Что посеешь, то и пожнешь»

Первый закон говорит нам о том, что у каждого жизненного события есть свои причины, а также свои следствия. Грубо говоря, ничто не происходит просто так, без повода, без цели.

Этот закон описан в разных религиях, о нем говорят многие эксперты в области биоэнергетики. Если вы сеете негатив и поступаете плохо, то не удивляйтесь тому, что все вокруг будут поступать с вами также. Если человек хочет быть счастливым и желает изменить судьбу к лучшему, то ему следует поступать с окружающими только так, как он хотел бы, чтоб они поступали с ним.

Подарив кому-то улыбку, мы получаем в разы больше добра, чем отдали. Пожертвовав кому-то рубль, мы возвращаем себе десять.

Закон сотворения

Еще его называют законом притяжения. Вселенная заложила в нас умение творить, создавать что-то новое из старого. Сначала мы создаем что-то у себя в сознании, но только потом это переходит в материальный мир, окружающий нас.

Именно поэтому крайне важно следить за своими мыслями, так как в жизнь претворяется всё — плохое и хорошее. Старайтесь думать больше о позитивном, о приятном, тогда в вашей жизни будет больше счастья.

Каждый день в наших головах пролетают тысячи мыслей. Подумайте, сколько из них может быть созидательными, а сколько деструктивными. Старайтесь, чтобы число приятных и светлых мыслей всегда превышало число негативных. В противном случае в жизни может начаться черная полоса.

Закон смирения

Очень часто непринятие текущего нашего положения мешает нам двигаться дальше. Порой нужно просто принять то, что происходит вокруг, и смириться с этим. Это поможет двигаться дальше и отпустить прошлое.

Иногда нужно просто остановиться, перевести дыхание. Это помогает не перегорать эмоционально, ведь если всю жизнь идти напролом, можно сломаться. Достичь абсолютно всего невозможно. Нужно бороться с тщеславием, с желанием получать всё и сразу. Смиренные люди поистине счастливы и успешны, потому что у них все в порядке с нервной системой и энергетикой, и это помогает им воплощать задуманное в жизнь.

Благодарение за всё

Благодарение в религии происходит посредством молитвы. Не нужно бояться говорить «спасибо» Богу, судьбе или Вселенной за начало нового дня, за пищу, за работу, за удачу в любви и делах и так далее.

Также полезно говорить спасибо всем людям, которые что-то для вас делают. Пусть это мелочь вроде открытой перед вами двери — нужно говорить им «спасибо». Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают, что нужно уметь находить счастье в мелочах и добро в обыденных событиях.

Закон всепрощения

Если копить в себе злобу и агрессию, то рано или поздно эти эмоции станут править жизнью человека. Обозленные люди всегда становятся аутсайдерами в делах, в любви, во всем. Они не могут развиваться и идти вперед, потому что их тянет вниз всё темное, что скопилось в душе и в сердце. Также из-за негативных воспоминаний и обид на окружающих появляются болезни и недуги, многие из которых приводят к крайне плачевным последствиям.

Сила прощения достаточно велика для того, чтобы включить ее в главные законы Вселенной. Месть — это яд, который мы выпиваем и ждем, что он подействует не на нас, а на наших врагов. Прощая наших врагов, мы отпускаем, очищаемся, живем свободно и счастливо, без груза на сердце.