Бальбек оценил слова Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Киева

Анастасия Иванова

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек после слов украинского президента Владимира Зеленского заявил, что украинским властям должно быть стыдно за бездарное управление полуостровом, но усомнился, что для признания этого у Киева найдется "хоть капля смелости".

Зеленский ранее сказал изданию "Украинская правда", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.