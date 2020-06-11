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Цены на нефть ускорили темпы снижения

Цены на нефть ускорили темпы снижения
Цены на нефть ускорили темпы снижения после закрытия фондовых рынков Европы, нефтяные котировки теряют в связи с публикацией новых макроэкономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.30 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 8,65%, до 38,12 доллара за баррель; июльские фьючерсы на нефть марки WTI - на 9,92%, до 35,67 доллара за баррель, минутами ранее их удешевление превышало 10%.

Днем нефтяные котировки опускались на 4-5%.


На мировых рынках сохраняется заметная волатильность, которая усилилась к вечеру. Накануне ФРС спрогнозировала падение ВВП крупнейшей мировой экономики на 6,5% в этом году, а также скорректировал ожидаемый уровень безработицы - до 9,3% с декабрьской оценки в 3,5%.


На этом фоне фондовые биржи Европы упали на 4-5% по основным индексам, в этих пределах сейчас снижаются и соответствующие индикаторы в США.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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