Что будет с маршрутной сетью «Эмирейтс»?

Алексей Вольцев

Авиакомпания «Эмирейтс» сокращает штат. Под увольнение могут попасть тысячи сотрудников. Действия перевозчика связаны с пандемией коронавируса и не должны оказать серьезное влияние на пассажиров.

Как сообщают СМИ, большинство уволенных - бортпроводники, пилоты, которые летали на бортах Airbus SE A380, и бортинженеры. Ранее авиакомпания подтвердила информацию о сокращении штата, но не сообщила, какое количество сотрудников будет уволено.

Причина увольнений – пандемия COVID-19 и понесенные в связи с ней убытки. Перевозчик корректирует размер штата пропорционально потребностям и спросу. Первый раунд сокращений начался 31 мая, когда компанию покинули многие студенты авиационного колледжа.

Президент авиакомпании Тим Кларк ранее прогнозировал, что авиасообщение вернется к норме к лету 2021 г., если удастся получить вакцину от коронавируса к первому кварталу 2021 г. Он выразил надежду, что туристы вернутся в Дубай в июле 2020 г.

Отметим, что в связи с распространением пандемии COVID-19 многие российские авиапассажиры не смоги воспользоваться своими билетами на рейсы «Эмирейтс». Авиакомпания переоформляет билеты по своим внутренним правилам.

Эксперты, опрошенные «Вестником АТОР», не ожидают каких-либо проблем в вопросе переоформления билетов в связи с сокращением штата авиакомпании.

Тем не менее, решение перевозчика может привести к некоторому сокращению маршрутной сети.

«Полетная сеть перевозчика будет меньше, а значит, немного не так удобно для пассажиров, как было. Но предпосылок для других неудобств я не вижу», - говорит гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Некоторые участники рынка также не исключают, что в России может быть сокращен штат представительства «Эмирейтс».