Что сулит встреча с двойником: реальные истории, факты и приметы

Вадим Карасев

Почти что каждый из нас хотя бы раз в жизни встречает на своем пути очень похожего человека. Эксперты считают, что это происходит совсем не просто так. У этого события есть свой тайный смысл.

Считается, что всё любые странные совпадения всегда приводят к всплеску удачи и везения. Встреча с двойником относится к одному из таких признаков. Существует много других признаков приближающегося везения, о которых вам стоит знать.

Интересные факты о двойниках

Ученые считают, что в мире на данный момент существует аж до семи ваших двойников. Само собой, эти люди совершенно другие, но очень похожи или почти как две капли воды напоминают нас самих.

Это достаточно странно, но если подумать, то ничего из ряда вон выходящего нет. Это простая случайность, ведь хоть люди и уникальны, все равно есть вероятность того, что ваши черты лица кто-то скопирует полностью. Достаточно просто оглянуться вокруг — у кого-то может быть ваш нос, очень похожий подбородок или идентичный лоб, такой же цвет волос. Ничего не мешает природе создать абсолютно случайно вашего двойника.

Согласно вероятностным теориям, у вас может быть семь практически идентичных близнецов. Расчеты показывают, что шанс наличия хотя бы одного вашего двойника составляет 0.0075%. Кого-то природа и вовсе не копирует — узнать наверняка, сколько у вас двойников нельзя, но есть очень маленькая вероятность повстречать его случайно на улице. Именно так и случилось с героями нашумевших историй.

Истории о встречах с двойниками

Один официант из Швейцарии повстречал своего двойника, что спровоцировало в его теле целую массу негативных откликов. Например, он стал плохо спать, у него начались галлюцинации. Врачи прописали ему успокоительные лекарства и различные методы лечения. Одно время мужчина чувствовал, что живет не своей жизнью. Он прямо так и говорил врачам. В итоге он выбросился из окна, но выжил. Как оказывается, у него в мозгу была опухоль, а встреча с двойником просто стала катализатором, вызвав галлюцинации и проблемы с психикой. Одно время молодому человеку казалось, что его кто-то преследует. В итоге он вылечился и преследования прекратились.

В Англии однажды встретились двое мужчин, которых долгое время путали друг с другом окружающие. Город был не маленький, поэтому на то, чтобы встретиться ушло много времени. После их встречи оказалось, что они действительно похожи как две капли воды, закончили один колледж. Также удивительно, что у них по одному сыну и со своими супругами они живут всю свою жизнь.

Существует огромное количество историй, которые связаны со случайными двойниками. Один мужчина встретил свою точную копию в самолете, который лете в Ирландию. Это очень рассмешило пассажиров и доставило всем массу позитивных эмоций. Позднее оказалось, что двое мужчин поселились в одном отеле. Вот уж, как говорится, «повезло так повезло».

Подобные истории случаются со многими людьми. Для многих это настоящий шок, потому что это крайне странно — увидеть того, кто похож на вас как две капли воды. К счастью, к этому можно подготовиться. В современном мире есть интернет, который может помочь вам найти своего двойника в специальных приложениях или в социальных сетях. Если лет еще лет 30 назад это казалось фантастикой, то сегодня это норма.

Приметы о встречах с двойниками

Встретить случайно очень похожего на вас человека крайне непросто. Если это происходит, то абсолютно всегда это говорит о чем-то важном. Если говорить о банальных ощущениях, то многие отмечают, что им кажется, будто они знают этого человека всю жизнь. Если есть возможность пообщаться с двойником — это всегда хороший и интересный опыт.

Если вы встречаете похожего на вас человека, это всегда к большой удаче. Дело в том, что это как выиграть джек-пот в казино. Вероятность настолько мала, что не понятно как это вообще работает и почему это возможно.

В древности люди считали, что встреча очень похожего на вас человека всегда сулит большие перемены в жизни. Это как разделить жизнь на «до» и «после». Считалось, что такое событие открывает новые возможности и может привести к чему-то хорошему, но и плохое тоже никто не отрицал.

Если вы встретили человека-близнеца, в ближайшие несколько дней не стоит плохо поступать по отношению к окружающим. Не стоит вовсе делать то, о чем можно пожалеть в будущем. Не нужно рисковать.