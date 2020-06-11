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ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции

ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
ЦИК на следующей неделе обсудит с экспертами организацию наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, следует из сообщения на сайте Центризбиркома.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что Центризбирком взаимодействует с экспертами в индивидуальном порядке и готов возобновить работу экспертной площадки.

"18 июня 2020 года в 14.00 на базе консультативной площадки ЦИК России в режиме ВКС (видеоконференсвязь - ред.) состоится обсуждение вопросов организации наблюдения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.


ЦИК приглашает к диалогу экспертов и представителей движений наблюдателей.


Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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