ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции

Алексей Вольцев

ЦИК на следующей неделе обсудит с экспертами организацию наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, следует из сообщения на сайте Центризбиркома.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что Центризбирком взаимодействует с экспертами в индивидуальном порядке и готов возобновить работу экспертной площадки.

"18 июня 2020 года в 14.00 на базе консультативной площадки ЦИК России в режиме ВКС (видеоконференсвязь - ред.) состоится обсуждение вопросов организации наблюдения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.

ЦИК приглашает к диалогу экспертов и представителей движений наблюдателей.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля.