Disney снимет мюзикл на песни Лайонела Ричи

Лидия Мартынова

. Студия Disney работает над новым оригинальным мюзиклом, в котором будет звучать хиты Лайонела Ричи, сообщает Variety.

Называться он будет также как одна из песен исполнителя — “All Night Long” ("Всю ночь напролет"). Пока Disney только начал работу над проектом. Помимо фильма предполагается также театральная постановка.

Сам Ричи будет одним из продюсеров ленты, а сценарий пишет Пит Чиарелли ("Безумно богатые азиаты").

Предполагается, что картина будет похожа по концепции на “Mamma Mia”, основанной на песнях группы ABBA.

Дата релиза пока не сообщается.

Лайонел Ричи — лауреат четырех премий "Грэмми", по всему миру продано более 100 миллионов копий его записей. Его трижды номинировали на "Оскар" в категории "лучшая оригинальная песня", и в 1986 получил золотую статуэтку за композицию "Say you say me” из фильма "Белые ночи", в котором одну из главных ролей сыграл Михаил Барышников.