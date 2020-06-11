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Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине

Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
РИА Новости. Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев в интервью журналу 7Дней.ru впервые рассказал о любимой женщине, с которой состоит в отношениях уже несколько лет.

"Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос. Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг", — прокомментировал Нагиев.

Он подчеркнул, что сознательно скрывает личную жизнь, так как, по мнению актера, артиста должны знать "по его делам".

"Держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала. Ничего такого в этом нет, это те минусы, которые приносит популярность", — объяснил Дмитрий Нагиев.

Шоумен считает, что с близким человеком должно быть легко. А кто считает наоборот, ошибается.


"Старик, значит, это не любовь. Любовь — это не работа, любовь — это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян. Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком. Если происходит не так, то отношения превращаются в работу и рано или поздно влюбленности разрушаются", — уверен Нагиев.

Актер не рассказал, с кем у него роман. Да и вообще о личной жизни Дмитрия Нагиева всегда было мало чего известно. С 1986 по 2010 год он был женат на журналистке Алле Щелищевой, более известной под псевдонимом Алиса Шер. В этом браке родился сын Кирилл (1989 г.р.), который активно строит актерскую карьеру.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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