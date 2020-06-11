Дочь Ефремова поскандалила с телевизионщиками, оскорбив Андрея Малахова

Вадим Карасев

19-летняя дочь попавшего в ДТП Михаила Ефремова Анна-Мария выложила в твиттере переписку с телевизионщиками, в которой она обматерила ведущего "Прямого эфира" Андрея Малахова.

Судя по переписке, шеф-редактор одного из федеральных каналов предложила Анне-Марии Ефремовой сделать ремонт в квартире ее матери, "чтобы она начала жить с чистого листа". Кроме того, телевизионщики заявили о своем намерении убедить бывшую жену Ефремова в необходимости медицинской помощи.



"Я вас очень прошу выйти с нами на диалог, в этой истории никто не хочет наживаться. До безумия грустно смотреть на происходящее", - говориться в сообщении, на которое Анна-Мария Ефремова ответила крайне резко, назвав Андрея Малахова нецензурным словом.

Девушка обвинила телевизионщиков в погоне за рейтингами, отметив, что не желает общаться со своей матерью.

"Я не хочу с вами работать. Особенно после того, что вы рассказали обо мне на ТВ. Не знаете, к кому обращаться? Обратитесь к своей совести", - отрезала Анна-Мария Ефремова.

После случившейся трагедии родственница Михаила Ефремова объяснила, почему не отправилась на место аварии, чтобы помочь родному отцу.



"Не маленький, сам разберется. ***** [Нефиг] ездить пьяным за рулем. <...> Если посадят, буду носить передачки и помогать мелким", - написала девушка.

На следующее утро девушка отреагировала на смерть мужчины, в машину которого врезался джип ее отца. По словам девушки, она искренне надеялась, что пострадавший выживет и ситуация не станет такой серьезной. "Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарован. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно. Не садитесь пьяными за руль", - написала Анна-Мария.

Как писал NEWSTES, ранее СМИ раскрыли, что Ефремов владеет квартирами и виллами на полмиллиарда рублей.