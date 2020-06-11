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Дочь Ефремова прокомментировала регистрацию его телефона в Telegram

Дочь Ефремова прокомментировала регистрацию его телефона в TelegramАнна Мария ЕфремоваФото: @amefremova

Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, прокомментировала сообщение о регистрации его номера телефона в Telegram. Об этом она написала в Twitter.

По словам Анны Марии, у ее отца сейчас нет телефона. «А еще он не пользуется социальными сетями, кроме вотсаппа», — добавила девушка.

Анна Мария пояснила, что регистрация Ефремова в Telegram означает нахождение его телефона «в руках его менеджера/жены».

Ранее 11 июня появилось уведомление о регистрации номера телефона артиста в приложении Telegram. Сейчас он находится под домашним арестом, в связи с чем суд запретил ему использовать средства связи. Ефремову разрешено общаться только с адвокатами и близкими родственниками.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. При этом Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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