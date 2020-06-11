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Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны

Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужныФото: Denis Balibouse / Reuters

Алмазы на миллиарды долларов остаются нераспроданными по всему миру, потому что драгоценности оказались никому не нужны из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Пять крупнейших производителей алмазов накопили запасы драгоценностей на 3,5 миллиарда долларов. Сумма может увеличиться до 4,5 миллиарда долларов — треть их годового производства. Из-за карантина большинство ювелирных магазинов вынуждены были приостановить работу, поэтому ключевой канал продаж драгоценных изделий был закрыт. Кроме того, многие огранщики отказались работать, побоявшись заразиться коронавирусом.

В мае корпорация De Beers продала алмазов на 35 миллионов долларов, а за аналогичный период прошлого года — на 400 миллионов долларов. Компания вынуждена была отменить мартовскую распродажу драгоценностей, потому что покупатели не могли путешествовать и смотреть товар. De Beers изо всех сил старается привлечь клиентов и даже разрешила клиентам смотреть алмазы за пределами Ботсваны. Там проводятся аукционы для избранных клиентов, которых концерн отбирает сам, в их число входят, в том числе, Signet Jewelers, Graff и Tiffany & Co.

На фоне общего падения рынка небольшие производители драгоценных камней снизили цены на четверть. В итоге алмазодобытчики столкнулись с обвалом цен и резким снижением объемов продаж в масштабах, напоминающих кризис 2008-2009 годов, указывает агентство.

Несмотря на попытки сократить производство, уровень нераспроданных алмазов продолжает расти. Российская компания «Алроса» заявила, что к концу года ее запасы алмазов могут вырасти до 30 миллионов каратов, что примерно соответствует годовому объему производства.

Спрос на ювелирные украшения среди россиян снизился на 90 процентов из-за введения ограничительных мер в стране и закрытия всех точек продаж.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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