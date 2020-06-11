Джоан Роулинг ответила на обвинения в трансфобии и впервые призналась, что пережила сексуальное насилие

Вадим Карасев

На 54-летнюю писательницу Джоан Роулинг обрушилась лавина ненависти после ее публичных высказываний об опасности замены биологического пола гендером. В ответ на негатив она опубликовала на своем сайте эссе, в котором подробно объяснила, почему распространяющийся трансактивизм вызывает у нее беспокойство. Роулинг назвала пять причин, и последняя из них оказалась очень личной — автор книг о Гарри Поттере впервые рассказала о пережитом в 20 лет сексуальном насилии и трудном первом браке.

Более 20 лет моя жизнь проходит на виду у публики, но я никогда публично не говорила о том, что пережила домашнее насилие и сексуальное насилие. Молчала не из-за стыда, что все это случилось со мной, а потому, что воспоминания травмируют. Также я чувствую ответственность перед своей дочерью, которой часть этой истории тоже касается. Недавно я спросила ее мнение, и она поддержала мое решение высказаться публично. С некоторым трудом мне удалось пережить свой первый жестокий брак, но сейчас я замужем за по-настоящему хорошим человеком. Однако шрамы, оставленные насилием и сексуальным насилием, не исчезают. Моя постоянная нервозность — это семейная шутка,— написала Джоан.





Джоан Роулинг

Первым мужем Роулинг был португальский журналист Жорж Арантиш, употреблявший наркотики. Они поженились в октябре 1992 года и через 13 месяцев расстались, причем за три месяца до расставания Джоан впервые стала мамой. В 2000 году Арантиш признался, что ударил Джоан, когда она окончательно ушла от него с ребенком на руках. В декабре 2001 года Роулинг вышла замуж за анестезиолога Нила Майкла Мюррея, в браке с которым живет до сих пор. У них родились сын Дэвид и дочь Маккензи.





Джоан Роулинг и Нил Мюррей

В своем эссе писательница подчеркнула, что желает трансгендерным людям жизни в безопасности, но при этом хочет, чтобы и другие женщины и девочки не были лишены защиты и безопасности.Когда вы открываете двери туалетов и раздевалок любому мужчине, который верит или чувствует, что он женщина, вы открываете дверь любому и всем мужчинам, которые хотят войти внутрь. Это простая истина,— объяснила она.





Джоан Роулинг

Роулинг призналась, что с тревогой смотрит на законодательные инициативы правительства Шотландии, касающиеся трансгендерных людей, а недавняя агрессия в соцсетях из-за высказываний Джоан о гендере стали триггером, заставившим ее вспомнить о пережитом в 20 лет сексуальном насилии. Подробности этой истории она не стала описывать.

Подавленная безжалостными нападками трансактивистов в социальных сетях, большую часть дня я провела в тяжелых мыслях, поскольку воспоминания о сексуальном насилии, которому я подверглась в 20 лет, нахлынули. Я отреагировала на унизительные слова, сказанные в адрес женщин. Я говорила о важности пола и до сих пор расплачиваюсь за это. Меня обвинили в трансфобии, назвали последними словами, требовали меня избить и убить. Один человек назвал меня Волан-де-Мортом. Огромное количество женщин справедливо боятся трансактивистов. Я знаю это, потому что из первых уст слышала массу историй. Они боятся потери работы, травли и насилия,— добавила Джоан.





Роулинг пояснила, что упомянула о своем прошлом в эссе потому, что у любого человека есть трудный опыт, который формирует страхи, интересы и мнение. Я никогда не забываю эту внутреннюю сложность, когда создаю вымышленного персонажа, и уж точно никогда не забываю ее, когда речь заходит о трансгендерных людях. Все, о чем я прошу — это чтобы подобное сочувствие, подобное понимание распространялось и на миллионы женщин, чье единственное преступление состоит в том, что они хотят, чтобы их мнения были услышаны, без угроз и оскорблений,— заключила Джоан в эссе.



