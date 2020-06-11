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Джоан Роулинг призналась, что подвергалась насилию в семье

Джоан Роулинг призналась, что подвергалась насилию в семье
© AFP 2020 / Carl Court

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Автор книг о Гарри Поттере объяснила на своем сайте, почему позволила себя высказываться о трансгендерах, и впервые призналась, что была жертвой домашнего сексуального насилия.

"Я уже больше 20 лет нахожусь в центре внимания общественности, и еще ни разу не рассказывала о том, что я пережила. Дело не том, что мне стыдно из-за того, что это со мной случилось, а в том, что мне очень больно об этом вспоминать", — написала она.

Свое решение поделиться этим опытом она объяснила чувством солидарности с огромным количеством женщин с похожими историями, которых называют безумными фанатичками из-за того, они слишком много внимания уделяют идеи раздельных пространств для разных полов.


"Я с трудом смогла порвать со своим первым мужем, в браке с которым подвергалась насилию, и мой нынешний супруг — действительно порядочный человеком, я в полнейшей безопасности. Никогда не думала, что такое возможно, но шрамы от насилия и посягательств сексуального характера никуда не исчезают, вне зависимости от того, насколько ты любима и сколько у тебя денег", — поделилась она, уточнив, что спросила у дочери разрешения рассказать о своем опыте публично.


Писательница призналась, что испытывает "животный страх", когда читает о транс-женщинах, которые умирают после того, как мужчины совершают над ними насилие.

"Я уверена, что большинство людей, которые идентифицируют себя с другим полом, не представляют угрозу для других, но сами они очень уязвимы", — добавила она.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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