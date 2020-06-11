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Египет разрешил чартеры на курорты и отменил сбор за визу

Египет разрешил чартеры на курорты и отменил сбор за визу

Египет вернулся в большую туристическую игру. Страна поборется за пляжных туристов: на красноморские курорты вернут чартеры, а виза для туристов будет бесплатной. Подробности – только у нас.


ВИЗА ЕГИПТА БЕСПЛАТНА ТОЛЬКО ДО ЗИМНЕГО СЕЗОНА

В Египте решили «ввязаться» в борьбу за иностранных туристов уже в летнем сезоне.  Еще недавно власти «намекали», что въездной туризм вернется не раньше зимнего сезона. В последние дни политика изменилась. Уже было объявлено о значительных скидках на аэропортовое обслуживание тем иностранным авиаперевозчикам, которые полетят по курортным направлениям.

За последние два дня правительство Египта приняло еще несколько ключевых решений по возобновлению въездного туризма. Так, с 1 июля разрешены международные рейсы в туристические провинции с наименьшим количеством вирусных инфекций. Это курорты Южного Синая (Шарм-эль-Шейх, Дахаб и пр.),западного побережья Красного моря (Хургада, Марса Алам)  и Марса Матрух на Средиземном море. Прилеты разрешены как регулярным перевозчикам, так и чартерным авиакомпаниям.

Международное авиасообщение было закрыто с 19 марта во всех аэропортах по всей стране.

Во-вторых, всех иностранцев, которые прилетят в туристические провинции прямыми рейсами, освободят от визовых сборов. Это правило будет действовать до 31 октября 2020 года.

Как подчеркивается в сообщении египетского кабмина - «до конца летнего туристического сезона». По замыслу властей, отмена визового сбора создаст Египту «конкурентное преимущество» для привлечения туристов. Напомним, виза стоила 25 долларов США.

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», в МИД РФ уверены в «неизбежности» возвращения российских чартеров на курорты Египта». Впрочем, когда именно это все-таки произойдет, по-прежнему неясно.


КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ТУРИСТОВ НА ВЪЕЗДЕ

Как рассказали представители туроператора TEZ TOUR, в аэропорту вылета туристу необходимо будет заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции у него не возникало.

Путешественникам, прибывающим из стран, где зафиксировано большое количество случаев Covid-19, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета. В случае отсутствия справки, тестирование будет проведено в аэропорту по прилету. Выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата (примерно через 4 часа).

Турист в свою очередь обязуется не употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые не имеют сертификат безопасности, а в случае появления каких-либо симптомов заражения коронавирусом  обязан уведомить администрацию отеля.

В случае заболевания коронавирусной инфекцией во время отдыха в Египте, иностранному гостю будут предоставлены лекарства и необходимое лечение за счет созданного в Египте фонда по борьбе с COVID-19.


НА КОРОНАВИРУС В ЕГИПТЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРОВЕРЯЮТ

По сообщению египетских СМИ, власти отказались от обязательного тестирования всех прибывающих в аэропортах на «ковид». Эта процедура просуществовала всего один день: 6 июня. Вместо этого органы здравоохранения просто проводят температурные проверки для всех прибывших. Сейчас это египтяне, которых возвращают из-за рубежа.

Решение об отмене тестирования было принято как часть плана по «возобновлению нормальных авиаперевозок». По мнению властей, это позволит избежать «заторов в залах прибытия» в аэропортах Египта.


ОТЕЛЯМ ПОВЫСИЛИ ЛИМИТ ЗАГРУЗКИ

По сообщению египетских властей, сейчас в стране работают 155 отелей, которые получили «сертификаты здоровья». С 1 июня им разрешено работать с загрузкой в 50%. По информации TEZ TOUR, загрузка отелей будет увеличена до 75 % от номерного фонда. 

Как уточняют в принимающей компании туроператора, в отелях, которые готовятся принимать иностранных туристов, сохранятся все ограничения по работе гостиниц, которые были введены для внутреннего туризма. Например, не рекомендовано открывать «шведский стол».

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По материалам: atorus.ru

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