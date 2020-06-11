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Екатерина Толстикова назначена заместителем министра просвещения Российской Федерации

Екатерина Толстикова назначена заместителем министра просвещения Российской Федерации

10 июня Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства Российской Федерации № 1528-р «О заместителе министра просвещения Российской Федерации»? сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

На должность заместителя Министра просвещения Российской Федерации назначена Екатерина Толстикова.

«Назначить Толстикову Екатерину Андреевну заместителем Министра просвещения Российской Федерации», – говорится в распоряжении.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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