Екатерина Толстикова назначена заместителем министра просвещения Российской Федерации
Сегодня, 17:07 Алексей Вольцев
10 июня Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства Российской Федерации № 1528-р «О заместителе министра просвещения Российской Федерации»? сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.
На должность заместителя Министра просвещения Российской Федерации назначена Екатерина Толстикова.
«Назначить Толстикову Екатерину Андреевну заместителем Министра просвещения Российской Федерации», – говорится в распоряжении.
По материалам: edu.ru