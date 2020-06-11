Еврокомиссия выступила на стороне Twitter в споре с Трампом

Вадим Карасев

Чешский политик, еврокомиссар Вера Юрова заявила, что Евросоюз встает на сторону Twitter в споре социальной сети с президентом США. По ее мнению, цензурирование твитов Дональда Трампа – "хороший пример".

Юрова указала, что ряд высказываний американского лидера были не удалены, а лишь помечены "недостоверными".

"Twitter не удалил ни одного сообщения господина президента Трампа. Он только присовокупил факты. И это то, что я называю плюрализмом", – сказала она.

Еврокомиссар высказала поддержку удаления той информации, которая несет реальную угрозу для здоровья людей – к примеру, сообщения о пользе отбеливателя или спирта для излечения от коронавирусной инфекции.

Как сообщал Ruposters, ранее Twitter запретил ставить лайки на некоторые твиты Трампа, а сотрудники Facebook устроили забастовку из-за отказа соцсети подвергать блог президента цензуре.