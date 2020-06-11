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Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным

Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что поддерживает американского спортсмена Адама Риппона в его конфликта с Алексеем Ягудиным. Ей понравилось, каким образом он ответил россиянину.

Конфликт начался после того, как Риппон пожертвовал $1 тыс. в фонд помощи темнокожим транссексуалам. Ягудин в ответ написал: "Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли".

Несмотря на то, что россиянин принес извинения и удалил публикацию, американец не счел возможным его простить и посоветовал ему "взять свои извинения, гомофобию, свою олимпийскую золотую медаль и засунуть их себе в задницу". Дополнительно он сделал второе пожертвование в тот же фонд, но уже от имени Ягудина.

"Это был хороший ответ! Беру с тебя пример по части того, как справляться с хейтом", – прокомментировала ситуацию Медведева.

Скриншот пожертвования

Спортсменка также отписалась от страницы Ягудина.

Как сообщал Ruposters, ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила фанатов Загитовой и Медведевой.

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По материалам: uposters.ru

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