Фомин назвал возможные сроки восстановления мирового туризма

Анастасия Иванова

Мировая туристическая отрасль может восстановиться уже в 2021 году, поскольку благодаря своей специфике обладает определённой гибкостью, считает зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

«Если острая стадия пандемии закончится в ближайшие месяц-два, то в 2021 году мы уже увидим практически полное восстановление отрасли. Одно из преимуществ в том, что она представлена в основном малым и средним бизнесом, который очень быстро приспосабливается к ситуации», — сказал Фомин в интервью «Парламентской газете».

Сенатор добавил, что для сегмента туроператоров последствия будут намного более серьёзными из-за экономической специфики: значительные средства, которые получены от клиентов, приходится возвращать.