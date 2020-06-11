Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фомин назвал возможные сроки восстановления мирового туризма

Фомин назвал возможные сроки восстановления мирового туризма

Мировая туристическая отрасль может восстановиться уже в 2021 году, поскольку благодаря своей специфике обладает определённой гибкостью, считает зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

«Если острая стадия пандемии закончится в ближайшие месяц-два, то в 2021 году мы уже увидим практически полное восстановление отрасли. Одно из преимуществ в том, что она представлена в основном малым и средним бизнесом, который очень быстро приспосабливается к ситуации», — сказал Фомин в интервью «Парламентской газете».

Сенатор добавил, что для сегмента туроператоров последствия будут намного более серьёзными из-за экономической специфики: значительные средства, которые получены от клиентов, приходится возвращать.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Ветераны ответили на оскорбление Навального
Ветераны ответили на оскорбление Навального
В СП рассказали о межправительственных соглашениях России и Словении
В СП рассказали о межправительственных соглашениях России и Словении
Джоан Роулинг рассказала о пережитом сексуальном насилии
Джоан Роулинг рассказала о пережитом сексуальном насилии
Возлюбленный Бузовой попал в аварию
Возлюбленный Бузовой попал в аварию
В США предложили признать Россию «спонсором терроризма» и ввести жесткие санкции
В США предложили признать Россию «спонсором терроризма» и ввести
В Конгрессе США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
В Конгрессе США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном и младшей дочерью на пляже в Малибу
Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном и младшей дочерью на пляже в
В администрации Трампа прокомментировали информацию о тайном выводе войск из ФРГ
В администрации Трампа прокомментировали информацию о тайном выводе
В Литве осуждён гражданин России, известный общественник Валерий Иванов
В Литве осуждён гражданин России, известный общественник Валерий
Глава ФРС США не исключил, что дно кризиса пройдено
Глава ФРС США не исключил, что дно кризиса пройдено
В США скопилось рекордно много нефти
В США скопилось рекордно много нефти
Ни один корабль России Румынии не угрожает — экс-глава Минобороны Молдавии
Ни один корабль России Румынии не угрожает — экс-глава Минобороны

Топ на сегодня

Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его

Еще по теме

Фомин рассказал, кто будет контролировать работу организаций, присваивающих «звёзды» гостиницам
Сенатор призвал россиян воздержаться от поездок за границу в ближайшее время из-за COVID-19
Фомин призвал поддержать внутренний туризм после возобновления авиасообщения с Египтом
Сенатор оценил идею отменить запрет на перевозку детей на автобусах старше 10 лет