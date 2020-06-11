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Форум молодых деятелей культуры "Таврида" стартует в июле в Крыму

Форум молодых деятелей культуры "Таврида" стартует в июле в Крыму
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" стартует в июле в Крыму в режиме офлайн, сообщает пресс-служба форума.

"Десятого июля в Крыму начнет работу форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". Форум пройдет с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности и станет первым офлайн-форумом в России в постпандемический период", - говорится в сообщении.

На "Тавриде" запланировано проведение 10 "творческих антишкол", которые пройдут с 10 июля по октябрь. Все участники пройдут обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневно будет проверяться температура, также будут соблюдены принципы социального дистанцирования, участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме на специальной платформе.


В пресс-службе форума также напомнили, что в этом году ключевой темой образовательной программы станут изменения, произошедшие в креативных индустриях в связи с пандемией. Участники и гости форума обсудят, как коронавирус повлиял на сферу культуры и искусства, какие новые технологии привнес, почему мир после него "уже не будет прежним".


"Одним из новшеств программы форума станет вручение специальной премии для молодых деятелей современного искусства. По итогам каждой антишколы профессиональное жюри определит одного победителя из числа участников, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в крупнейшие российские и международные арт-проекты", - сообщает пресс-служба.

Первая антишкола "Тавриды" пройдет в Крыму, в бухте Капсель под Судаком уже с 10 по 15 июля. В ней примут участие молодые творцы, которые на протяжении нескольких месяцев были вовлечены в работу акции "Мы вместе". Кроме того, в этот период планируется проведение творческих мероприятий в разных городах Крыма. Они ознаменуют окончание большей части карантинных ограничений в России.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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