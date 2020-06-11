Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко и депутаты его партии «Европейская солидарность» ворвались в кабинет генерального прокурора страны и пытались оказать давление. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказала сама глава ведомства Ирина Венедиктова.
Она добавила, что не считает дело Порошенко политическим.
Как уже сообщало ИА Newstes, 10 июня бывшему главе государства, который в настоящее время является лидером партии и парламентской фракции «Европейская солидарность» (ЕС), представители прокуратуры официально объявили о подозрении («пидозра»).
Напомним, что в украинской уголовной процессуальной практике эта процедура соответствует официальному предъявлению обвинения. Если до этого момента Порошенко во всех делах проходил в качестве свидетеля, то с сегодняшнего дня он официально стал «подозреваемым в преступлении», то есть обвиняемым.