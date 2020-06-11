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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко и депутаты его партии «Европейская солидарность» ворвались в кабинет генерального прокурора страны и пытались оказать давление. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказала сама глава ведомства Ирина Венедиктова.

«Народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появились в помещении офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны… Любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия являются неправомерными. Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении», — заявила генеральный прокурор.

Она добавила, что не считает дело Порошенко политическим.

Как уже сообщало ИА Newstes, 10 июня бывшему главе государства, который в настоящее время является лидером партии и парламентской фракции «Европейская солидарность» (ЕС), представители прокуратуры официально объявили о подозрении («пидозра»).

Напомним, что в украинской уголовной процессуальной практике эта процедура соответствует официальному предъявлению обвинения. Если до этого момента Порошенко во всех делах проходил в качестве свидетеля, то с сегодняшнего дня он официально стал «подозреваемым в преступлении», то есть обвиняемым.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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