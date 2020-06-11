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Гидрометцентр пообещал грозы в европейской части России

Гидрометцентр пообещал грозы в европейской части России
Дожди с грозами ожидаются в ближайшие два дня на большей территории Европейской России, говорится в прогнозе Гидрометцентра на ближайшие 36 часов.

"В большинстве южных регионов начнутся грозовые ливни, ветер при грозах будет усиливаться до 15-22 метров в секунду. Днем в Крыму 29-34 градусов, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе тоже 31-36 градусов, в Нижнем Поволжье местами до 39 градусов. В Сочи 31-33", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на севере Центрального федерального округа под влиянием атмосферных фронтов пройдут грозовые дожди, днем местами сильные, с градом, при грозе ветер будет усиливаться до 17 метров в секунду.


Поволжье. Будут ливни с грозой, градом и порывистым ветром до 15-18 метров в секунду. Становится жарко, днем 25-30 градусов, в Среднем Поволжье местами до 35-37 градусов", - говорится в сообщении.
# Россия
По материалам: ria.ru

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