Глава ФРС США не исключил, что дно кризиса пройдено
"Возможно ли, что мы прошли дно? Возможно. Возможно ли, что мы оттолкнулись от дна по безработице? Если смотреть на показатели мая - возможно. Но, чтобы говорить наверняка, нам нужно больше цифр", - сказал Пауэлл.
При этом он не исключил, что власти продолжат предоставлять бизнесу стимулы для выхода из кризиса. "Не исключено, что нам и конгрессу придётся делать больше", - сказал Пауэлл.
ФРС по итогам заседания 9-10 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор ожидает сохранения ставки на этом уровне в 2020-2022 годах. При этом регулятор значительно ухудшил прогнозы по ВВП, безработице и инфляции в США на 2020 год.