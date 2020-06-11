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Глава ФРС США не исключил, что дно кризиса пройдено

Глава ФРС США не исключил, что дно кризиса пройдено
Глава ФРС США Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих регулятора не исключил, что дно экономического кризиса пройдено.

"Возможно ли, что мы прошли дно? Возможно. Возможно ли, что мы оттолкнулись от дна по безработице? Если смотреть на показатели мая - возможно. Но, чтобы говорить наверняка, нам нужно больше цифр", - сказал Пауэлл.

При этом он не исключил, что власти продолжат предоставлять бизнесу стимулы для выхода из кризиса. "Не исключено, что нам и конгрессу придётся делать больше", - сказал Пауэлл.


ФРС по итогам заседания 9-10 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор ожидает сохранения ставки на этом уровне в 2020-2022 годах. При этом регулятор значительно ухудшил прогнозы по ВВП, безработице и инфляции в США на 2020 год.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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