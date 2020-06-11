Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Главные опасности июня-2020: что важно знать о кольцевом затмении Солнца и ретро-Меркурии

Главные опасности июня-2020: что важно знать о кольцевом затмении Солнца и ретро-Меркурии

Во второй половине июня 2020 года нас ждет много опасностей, которые могут быть вызваны ретроградным движением Меркурия и солнечным затмением. Советы астрологов помогут обойти неприятности стороной.


Помимо ретроградных планет и затмений, в 2020 году будет еще много рискованных событий. Ознакомьтесь с полным списком благоприятных и неблагоприятных дней, чтобы знать, когда судьба к большинству из нас будет неблагосклонной, а когда нам, наоборот, будет улыбаться удача.

Ретроградный Меркурий с 18 июня

В 2020 году будет еще много ретроградных планет, но особе внимание астрологи всегда уделяют Меркурию. Его обратное движение наиболее негативно сказывается на таких сферах, как обучение, общение, финансы и работа.

Начиная с 18 июня, стоит обратить особое внимание на финансовые дела и работу. Выполнять обязанности станет в разы сложнее, поэтому лучше не откладывать ничего на потом. Пока Меркурий ретрограден, любая мелочь может вызвать срывы планов, неурядицы на работе и в бизнесе.

Труднее будет найти общий язык с людьми, потому что Меркурий расположится в Знаке Близнецов. В обычном состоянии он помог бы в решении сложных вопросов и в поиске компромиссов, но всё будет с точностью до наоборот. Дома тоже лучше не ждать того, что проблемы решатся сами собой.


В этот период не стоит фокусировать внимание на финансовых или рабочих вопросах. Лучше не отправляться в дальние поездки и путешествия. Нужно больше отдыхать, меньше переутомляться. Также астрологи советуют развлекать себя по мере возможностей и не забывать о душевном комфорте и восстановлении сил.

Солнечное затмение 21 июня

В этот день проснутся главные пороки и слабости всех Знаков Зодиака, обострится недопонимание между людьми. Окружающие могут очень легко выходить из себя, поэтому лучше общаться без претензий. Астрологи советуют не начинать сверхважных дел 21 числа, потому что они могут сорваться и привести к разочарованию.

Это будет кольцевое затмение в Знаке Рака. Кольцевым оно называется, потому что Луна будет как бы окружена кольцом света от Солнца. Она не сможет закрыть наше светило полностью. Это означает, что опасности будут скрытыми, не до конца понятными и ожидаемыми.

Вполне возможно, что между людьми будут появляться странные конфликты, причем многие из них окажутся очень неожиданными и на первый взгляд уже давным-давно разрешенными. 21 июня и в ближайшие пару дней после затмения астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не выяснять отношений. Любую неразбериху и проблемы лучше оставлять без внимания.

Также полезно перестать критиковать окружающих людей. Если, наоборот, поднимать друг другу настроение, старт ретро-Меркурия будет более стабильным и приятным. Старайтесь больше веселиться и развлекаться в этот воскресный день, но в привычной и спокойной домашней обстановке.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Жителей трех регионов России проверят на популяционный иммунитет к Covid-19
Жителей трех регионов России проверят на популяционный иммунитет
Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество
Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество
Стало известно о планах постепенно восстановить СССР после его распада
Стало известно о планах постепенно восстановить СССР после его распада
Еврокомиссия выступила на стороне Twitter в споре с Трампом
Еврокомиссия выступила на стороне Twitter в споре с Трампом
Выявлены популярные схемы обмана россиян
Выявлены популярные схемы обмана россиян
Главные опасности июня-2020: что важно знать о кольцевом затмении Солнца и ретро-Меркурии
Главные опасности июня-2020: что важно знать о кольцевом затмении
Россию и Китай обвинили в распространении фейков о коронавирусе
Россию и Китай обвинили в распространении фейков о коронавирусе
В Самарской области обновили суточные данные по вылечившимся от COVID
В Самарской области обновили суточные данные по вылечившимся от COVID
Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона
Эксперт рассказал, опасно ли пользоваться чужой зарядкой для смартфона
Путин велел снизить налоги
Путин велел снизить налоги
Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации о доходах депутатов за 2019 год
Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации о доходах депутатов за 2019
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки

Топ на сегодня

Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его

Еще по теме

Ретроградные планеты в 2020 году
Ведическая астрология о ретроградном Меркурии 17 февраля 2020 года
Василиса Володина рассказала все о ретроградном Меркурии в 2020 году
Лунное затмение в январе 2020 года