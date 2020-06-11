Главные опасности июня-2020: что важно знать о кольцевом затмении Солнца и ретро-Меркурии

Вадим Карасев

Во второй половине июня 2020 года нас ждет много опасностей, которые могут быть вызваны ретроградным движением Меркурия и солнечным затмением. Советы астрологов помогут обойти неприятности стороной.

Помимо ретроградных планет и затмений, в 2020 году будет еще много рискованных событий. Ознакомьтесь с полным списком благоприятных и неблагоприятных дней, чтобы знать, когда судьба к большинству из нас будет неблагосклонной, а когда нам, наоборот, будет улыбаться удача.

Ретроградный Меркурий с 18 июня

В 2020 году будет еще много ретроградных планет, но особе внимание астрологи всегда уделяют Меркурию. Его обратное движение наиболее негативно сказывается на таких сферах, как обучение, общение, финансы и работа.

Начиная с 18 июня, стоит обратить особое внимание на финансовые дела и работу. Выполнять обязанности станет в разы сложнее, поэтому лучше не откладывать ничего на потом. Пока Меркурий ретрограден, любая мелочь может вызвать срывы планов, неурядицы на работе и в бизнесе.

Труднее будет найти общий язык с людьми, потому что Меркурий расположится в Знаке Близнецов. В обычном состоянии он помог бы в решении сложных вопросов и в поиске компромиссов, но всё будет с точностью до наоборот. Дома тоже лучше не ждать того, что проблемы решатся сами собой.

В этот период не стоит фокусировать внимание на финансовых или рабочих вопросах. Лучше не отправляться в дальние поездки и путешествия. Нужно больше отдыхать, меньше переутомляться. Также астрологи советуют развлекать себя по мере возможностей и не забывать о душевном комфорте и восстановлении сил.

Солнечное затмение 21 июня

В этот день проснутся главные пороки и слабости всех Знаков Зодиака, обострится недопонимание между людьми. Окружающие могут очень легко выходить из себя, поэтому лучше общаться без претензий. Астрологи советуют не начинать сверхважных дел 21 числа, потому что они могут сорваться и привести к разочарованию.

Это будет кольцевое затмение в Знаке Рака. Кольцевым оно называется, потому что Луна будет как бы окружена кольцом света от Солнца. Она не сможет закрыть наше светило полностью. Это означает, что опасности будут скрытыми, не до конца понятными и ожидаемыми.

Вполне возможно, что между людьми будут появляться странные конфликты, причем многие из них окажутся очень неожиданными и на первый взгляд уже давным-давно разрешенными. 21 июня и в ближайшие пару дней после затмения астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не выяснять отношений. Любую неразбериху и проблемы лучше оставлять без внимания.

Также полезно перестать критиковать окружающих людей. Если, наоборот, поднимать друг другу настроение, старт ретро-Меркурия будет более стабильным и приятным. Старайтесь больше веселиться и развлекаться в этот воскресный день, но в привычной и спокойной домашней обстановке.