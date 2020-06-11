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Google изменит рабочее пространство и откажется от привычных вещей

Google изменит рабочее пространство и откажется от привычных вещей
Офис компании Google откроется для ограниченного числа сотрудников 6 июля. К сентябрю за свои рабочие столы вернется треть сотрудников компании. Однако обновленный офис будет сильно отличаться от того, к чему привыкли в компании его работники. Об этом пишет Business Insider.

“Среди прочего будут организованы отдельные места для входа сотрудников, чтобы все не заходили одновременно. Работники должны будут измерять температуру дома и по прибытии в офис. Также, рассматривается возможность тестирования на COVID-19 в некоторых офисах”, - говорится в статье.

Кроме того, рабочие столы в офисах компании расставят на расстоянии в два метра друг от друга. Обязательными останутся маски в общих местах, включая столовые. Google пообещала выдавать их.
Компания перейдет от питания в столовой к раздаче ланч-боксов.

“Бесплатные завтраки и ужины отменят. Кроме того, Google откажется от спортивных залов, массажа и капсул для сна в офисе”, - прогнозируют представители Google.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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