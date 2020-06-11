Идентификацию клиентов банков по видеосвязи хотят стандартизировать

Лидия Мартынова

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) разработала и направила в ЦБ стандарты по идентификации россиян по видеосвязи для получения в банках соцвыплат, предоплаченных карт и электронных кошельков, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Рекомендательные стандарты по идентификации клиентов с использованием видеосвязи являются добровольными. К ним могут присоединиться любые участники рынка. Процедуры соответствуют международным стандартам и российскому законодательству. Ассоциация рекомендует их использование при предоставлении персонифицированных электронных кошельков, предоплаченных карт, а также открытия банковских счетов для получения социальных выплат в рамках временного режима, установленного Банком России", - говорится в документе.

Как пояснили авторы инициативы, в законе не раскрываются конкретные процедуры при удаленном оказании некоторых финансовых услуг. Это в ряде случаев создает для участников рынка определенные сложности, например, введенный в апреле 2020 года временный режим открытия счетов для социальных выплат без личного присутствия оказался невостребованным: без детализации допустимых процедур банки не рискуют пользоваться новыми возможностями, которые им дал ЦБ.