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Игги Азалия впервые стала мамой

Игги Азалия впервые стала мамой

30-летняя хип-хоп-исполнительница Игги Азалия объявила в инстаграме, что родила сына. Новость оказалась неожиданной, потому что знаменитость практически сумела сохранить беременность в тайне. В декабре прошлого года поползли слухи, что Игги готовится стать мамой, и тогда она значительно снизила свою активность в соцсетях.У меня есть сын. Я ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом… Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но при этом его появление на свет не является секретом, — сообщила Игги Азалия в сети.


Игги Азалия

Имя сына, как и то, кто является его отцом, она раскрывать не стала. Осенью 2018 года у Игги начался роман с рэпером Playboi Carti. В июле прошлого года вокруг пары циркулировали слухи о помолвке: на безымянном пальце Азалии засверкало кольцо с бриллиантом.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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