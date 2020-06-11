Игги Азалия впервые стала мамой

Вадим Карасев

30-летняя хип-хоп-исполнительница Игги Азалия объявила в инстаграме, что родила сына. Новость оказалась неожиданной, потому что знаменитость практически сумела сохранить беременность в тайне. В декабре прошлого года поползли слухи, что Игги готовится стать мамой, и тогда она значительно снизила свою активность в соцсетях.У меня есть сын. Я ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом… Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но при этом его появление на свет не является секретом, — сообщила Игги Азалия в сети.





Игги Азалия

Имя сына, как и то, кто является его отцом, она раскрывать не стала. Осенью 2018 года у Игги начался роман с рэпером Playboi Carti. В июле прошлого года вокруг пары циркулировали слухи о помолвке: на безымянном пальце Азалии засверкало кольцо с бриллиантом.



