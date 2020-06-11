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Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет

Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
Пятая часть жителей России не была в отпуске более двух лет, говорится в исследовании сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В исследовании в июне этого года приняли участие более 3 тысяч жителей из всех федеральных округов России.

"Каждый пятый житель России указал, что уже более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных", - говорится в исследовании.


Большинство респондентов - 43% - отметили, что не уходили в отпуск более полугода. За последние шесть месяцев успели отдохнуть 21% опрошенных.


При этом абсолютное большинство респондентов (64%) отметили, что готовы работать без отпуска не более года. До двух лет, не отдыхая, смогут трудиться 20% опрошенных, а 16% жителей России смогут отказаться от отпуска более чем на два года.

# Россия
По материалам: ria.ru

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