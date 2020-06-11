Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Источник повышенной концентрации бензола ищут в российском сегменте МКС

Источник повышенной концентрации бензола ищут в российском сегменте МКС

Источник повышенной концентрации бензола ищут в российском сегменте МКС

На Международной космической станции в служебный модуль «Звезда» российского сегмента переместили Air Quality Monitor (AQM) для измерения уровня концентрации бензола. Об этом сообщает NASA.

Указанный прибор ранее применяли американские астронавты, а во вторник его переместили в российский сегмент, чтобы специалисты на Земле могли отследить уровень концентрации бензола.

В NASA добавили, что не оставляют попыток установить причины повышения концентрации в атмосфере станции.

ИА Newstes напоминает, что впервые о повышенной концентрации бензола стало известно в конце мая. Тогда было заявлено, что экипажу ничего не угрожает.

Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным
Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Стало известно о возможной попытке суицида Ефремова до аварии
Стало известно о возможной попытке суицида Ефремова до аварии
Источник повышенной концентрации бензола ищут в российском сегменте МКС
Источник повышенной концентрации бензола ищут в российском сегменте
В Сети появился новый кадр из "Охотника на монстров" с Миллой Йовович
В Сети появился новый кадр из "Охотника на монстров" с Миллой Йовович
В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против
Жителей трех регионов России проверят на популяционный иммунитет к Covid-19
Жителей трех регионов России проверят на популяционный иммунитет
Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество
Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество

Топ на сегодня

Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его

Еще по теме

Уровень сероводорода в Москве превысил норму в три раза
Метеорологи объявили 2016 год рекордным по количеству углекислого газа в атмосфере
С помощью простого теста можно оценить иммунитет человека
Россия продолжит чинить туалет в американском сегменте МКС