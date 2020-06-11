Источник повышенной концентрации бензола ищут в российском сегменте МКС

Алексей Вольцев

На Международной космической станции в служебный модуль «Звезда» российского сегмента переместили Air Quality Monitor (AQM) для измерения уровня концентрации бензола. Об этом сообщает NASA.

Указанный прибор ранее применяли американские астронавты, а во вторник его переместили в российский сегмент, чтобы специалисты на Земле могли отследить уровень концентрации бензола.

В NASA добавили, что не оставляют попыток установить причины повышения концентрации в атмосфере станции.

ИА Newstes напоминает, что впервые о повышенной концентрации бензола стало известно в конце мая. Тогда было заявлено, что экипажу ничего не угрожает.

Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.