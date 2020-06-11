Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

История повторяется: Вакарчук снова уходит из Рады

История повторяется: Вакарчук снова уходит из Рады

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 11 июня, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сделает заявление об уходе из Верховной Рады — это произойдет на брифинге в Мариинском парке. При этом присутствие в партии Вакарчук собирается сохранить.

Как сообщает LB.ua, об уходе Вакарчука изданию стало известно от источников в партии «Голос». По данным издания, это решение возникло в результате совпадения ряда факторов. Так, в партии возникли противоречия по поводу отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, когда Вакарчук не стал подписывать проект постановления за отставку министра.

А после избрания главой партии «Голос» Киры Рудык, по словам депутатов, Вакарчук отстранился от парламентской и партийной жизни.

В партии также есть мнение, что решение Вакарчука связано с приближением местных выборов: «часть наших полагают, что „Голосу“ необходимо более жесткое позиционирование, и позиции Славы этому препятствуют».

Членам «Голоса» объявили о решении Вакарчука утром в четверг, 11 июня. Причем перед заседанием фракции нардепов попросили, чтобы предотвратить утечку информации, сдать мобильные телефоны, часы и планшеты.

Ранее сообщалось, что Вакарчук показал свою декларацию о доходах за 2019 год.

11 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников осенью
Социальная дистанция и ношение масок: что ждет немецких школьников
Минпросвещения России и Кружковое движение НТИ запускают первый Всероссийский конкурс кружков
Минпросвещения России и Кружковое движение НТИ запускают первый
В АГПУ продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам
В АГПУ продолжается онлайн-консультирование школьников по предметам
Полицейские стаканом водки уговорили москвича не прыгать с 11 этажа
Полицейские стаканом водки уговорили москвича не прыгать с 11 этажа
В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса
В мире задумались о пересмотре учета смертности от коронавируса
Из нанокристаллов силицида железа теперь можно делать прямоугольники и треугольники
Из нанокристаллов силицида железа теперь можно делать прямоугольники
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130 млрд
В программу софинансирования пенсионных накоплений внесено около ₽130
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Отрицающего коронавирус «духовника Поклонской» обвинили в распространении фейков
Отрицающего коронавирус «духовника Поклонской» обвинили в
Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит в кошельке прямо сейчас?
Нумерология денег: что о вас расскажет сумма, которая лежит
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня
Парки федеральных музеев России откроются с 16 июня

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Сократить количество нардепов и наказывать за кнопкодавство. "Голос" призвал Зеленского реформировать Раду
Святослав Вакарчук сделал рискованный выбор в своей жизни
Лидер украинской партии «Голос» призвал принять закон о гастролях в России
Вакарчук заявил, что продолжит выступать с группой «Океан Эльзы»