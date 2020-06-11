История повторяется: Вакарчук снова уходит из Рады

Алексей Вольцев

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 11 июня, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сделает заявление об уходе из Верховной Рады — это произойдет на брифинге в Мариинском парке. При этом присутствие в партии Вакарчук собирается сохранить.

Как сообщает LB.ua, об уходе Вакарчука изданию стало известно от источников в партии «Голос». По данным издания, это решение возникло в результате совпадения ряда факторов. Так, в партии возникли противоречия по поводу отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, когда Вакарчук не стал подписывать проект постановления за отставку министра.

А после избрания главой партии «Голос» Киры Рудык, по словам депутатов, Вакарчук отстранился от парламентской и партийной жизни.

В партии также есть мнение, что решение Вакарчука связано с приближением местных выборов: «часть наших полагают, что „Голосу“ необходимо более жесткое позиционирование, и позиции Славы этому препятствуют».

Членам «Голоса» объявили о решении Вакарчука утром в четверг, 11 июня. Причем перед заседанием фракции нардепов попросили, чтобы предотвратить утечку информации, сдать мобильные телефоны, часы и планшеты.

Ранее сообщалось, что Вакарчук показал свою декларацию о доходах за 2019 год.