Экспертизу сотрудников органов принудительного исполнения будут проводить по новым правилам

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Медосвидетельствование граждан, поступающих на службу в таможню, службу судебных приставов и другие органы принудительного исполнения будет проходить по новым правилам. По результатам экспертизы, каждому кандидату выдадут заключение о годности к службе по одной из шести категорий. Такое постановление Правительства РФ вступает в силу 11 июня.

Правительственный документ устанавливает порядок проведения военно-врачебной экспертизы сотрудников органов принудительного исполнения, а также граждан, поступающих на службу в данные органы. Теперь медицинское освидетельствование таких граждан будут проводить военно-врачебные комиссии организаций Минобороны и военно-врачебные комиссии, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству. Если по месту нахождения органа принудительного исполнения РФ такие организации отсутствуют, то соискатели на службу в таможне или службу судебных приставов должны пройти медэкспертизу в военно-врачебных комиссиях, «создаваемых в иных медицинских организациях», уточняется в тексте постановления.

По результатам освидетельствования граждан, поступающих на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации, дается заключение о годности к службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации по следующим категориям:

А — годен к службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации;

Б — годен к службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен к службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации;

Г — временно не годен к службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации;

Д — не годен к службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации.

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