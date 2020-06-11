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Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от коронавируса

Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от коронавируса
Власти РФ обсуждают частичную компенсацию энергокомпаниям расходов на меры защиты от коронавируса в будущем, сообщил замминистра энергетики РФ Юрий Маневич в ходе онлайн-конференции "Энергетика во время и после COVID-19".

"Расходы на средства индивидуальной защиты для персонала, проведение санитарных мероприятий в офисах и на рабочих местах оплачивались компаниями самостоятельно. В этой связи в структурах власти сейчас идет активная дискуссия о возможности частичной компенсации этих расходов в будущих периодах регулирования", - сказал Маневич.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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