Эстонский МИД заявил России протест по поводу «нарушения воздушной границы»

Вадим Карасев

В среду российский посол в Таллине Александр Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему вручили ноту с описанием инцидента, который якобы произошел тем же днем в утреннее время, говорится на странице посольства РФ в «Твиттере».

В документе сообщается, что эстонские военные зафиксировали нарушение границы российским Ту-204-300 недалеко от острова Вайндлоо. Согласно информации Минобороны, лайнер находился в воздушном пространстве республики около 60 секунд. При этом у экипажа не было плана полета, и он не пытался связаться с соответствующими эстонскими службами, подчеркнули военные.

Местные СМИ подхватили новость и уже назвали российское воздушное судно военным самолетом-разведчиком, который кружил над островом с целью сбора информации.

Комментария российского военного ведомства по поводу инцидента пока нет. В этом году Таллин впервые заявил о нарушении воздушной границы. Аналогичный протест был заявлен осенью прошлого года. Тогда сообщалось о российском Ту-154, который якобы провел в эстонском пространстве менее одной минуты.