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Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса

Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Американская компания Johnson & Johnson объявила, что начнет раньше, чем ожидалось, тестирование вакцины от коронавируса на людях – во второй половине июля, а не в сентябре.

Она начала работу над вакциной в январе, а в мае сообщила, что договорилась с американскими властями о создании производственных мощностей для поставки 1 млрд доз вакцины. В клинических испытаниях вакцины примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет, тестирование пройдет в США и Бельгии.
Напомним, по данным ВОЗ, разработкой вакцины от коронавируса сейчас занимаются 124 фармкомпании, около десяти вакцин уже проходят клинические испытания.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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