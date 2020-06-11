Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса

Алексей Вольцев

Американская компания Johnson & Johnson объявила, что начнет раньше, чем ожидалось, тестирование вакцины от коронавируса на людях – во второй половине июля, а не в сентябре.Она начала работу над вакциной в январе, а в мае сообщила, что договорилась с американскими властями о создании производственных мощностей для поставки 1 млрд доз вакцины. В клинических испытаниях вакцины примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет, тестирование пройдет в США и Бельгии.Напомним, по данным ВОЗ, разработкой вакцины от коронавируса сейчас занимаются 124 фармкомпании, около десяти вакцин уже проходят клинические испытания.