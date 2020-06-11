Югра сохранит и усилит туризм в условиях пандемии

Алексей Вольцев

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре решили максимально поддержать местных туроператоров: помимо существенных налоговых льгот для малого и среднего бизнеса, регион предоставляет прямые субсидии на развитие внутреннего и въездного (в том числе детского и этнографического) туризма. Уже сейчас готовится и ряд решений по обучению профессионалов туротрасли и продвижению регионального турпродукта.

Выход из кризиса, связанного с пандемией, уже не за горами. Ставка государства на серьезное развитие внутреннего турпродукта бросает своего рода вызов регионам: кто из них сможет в условиях ограничений не только «выжить», но и выйти из кризиса с новыми силами?

Ряд субъектов Федерации уже сейчас инвестирует в свою туристическую отрасль и может стать примером для многих соседей. Один из таких регионов – Югра.

Как рассказали «Вестнику АТОР» в Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в регионе в целях поддержки туристической индустрии, наиболее серьезно пострадавшей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сейчас реализуется комплекс мер господдержки для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК НАЛОГОВ И ОТСРОЧКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Так, ставка по налогу для субъектов МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения по схеме «доходы», снижена на 2020 г. до 1%.

Для организаций в сфере туризма на период с 2020 по 2023 гг. снижена (с 2% до 0,7%) ставка по налогу на имущество в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Для ИП на патентной системе на 2020 г. приостановлено применение коэффициента-дефлятора к размеру потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Малым и средним туристическим компаниям предоставлена отсрочка арендной платы (для объектов в государственной собственности), начисленной за период с 1 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г., с ее уплатой равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 г.

Наконец, для туркомпаний введен мораторий на начисление неустойки (штрафов, пеней) по договорам микрозайма (на период действия режима повышенной готовности).

ПРЯМЫЕ СУБСИДИИ И ГРАНТЫ ДЛЯ ТУРОТРАСЛИ

Важной мерой поддержки является также прямое субсидирование затрат и гранты. Так, госпрограммой «Развитие промышленности и туризма» для туристических компаний региона предусмотрено:

- субсидирование в размере 100 тыс. руб. региональным туроператорам по внутреннему и въездному туризму фактически понесенных расходов на организацию туристских поездок детских организованных групп;

- гранты в форме субсидий на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма в размере 9, 2 млн руб.

Кроме того, в соответствии с госпрограммой «Развитие экономического потенциала» субъектам МСП наиболее пострадавших отраслей, в том числе туристическим агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги в сфере туризма, гостиничному бизнесу, предоставляется финансовая поддержка на компенсацию аренды помещений, оплату коммунальных услуг и другие цели.

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ НА ПРОЕКТЫ

В Югре не забыли про отели, музеи и транспорт. Компаниям из сферы туризма и гостеприимства регион планирует предоставлять субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего, въездного и этнографического туризма.

В том числе субсидии предоставляются на приобретение, строительство, реконструкцию, дальнейшее развитие объектов или комплекса объектов туристской индустрии, развитие и обновление материально-технической базы, для оказания содействия в проведении реновации инфраструктурных объектов туристской отрасли, формировании новых туристских продуктов.

ОБУЧЕНИЕ, МАРКЕТПЛЕЙС И ОФЛАЙН-ПРОДВИЖЕНИЕ

Подготовка к снятию ограничений и возобновлению полноценной работы туротрасли требует координации между властью и бизнесом в этот сложный период.

Для этого Департамент промышленности автономного округа планирует провести обучающие мероприятия для руководителей и персонала организаций туристкой индустрии, менеджеров ТИЦ и специалистов органов местного самоуправления муниципалитетов Югры, курирующих сферу туризма.

Их цель – оказание содействия в адаптации к новым условиям ведения бизнеса, а также формирование новых конкурентоспособных туристских продуктов и повышение уровня качества предоставляемых услуг. На это регион планирует потратить более 4 млн. р.

В Югре также планируют использовать «по полной» все возможности онлайн-среды. Так, туристическая администрация региона планирует расходы на продвижение турпродуктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с использованием маркетплейса. Уже сейчас ведется работа по созданию информационной системы «Единая цифровая туристическая платформа Югры».

Как пояснили «Вестнику АТОР» в Департаменте промышленности Югры, функциональные возможности создаваемой платформы позволяют организовать эффективное взаимодействие поставщиков услуг, входящих в туристский продукт (средства размещения, предприятия питания, экскурсионные услуги, услуги перевозчиков и проводников и т.п.), создавая своего рода региональный маркетплейс.

Кроме того, в целях усиления продвижения округ предоставит местным туркомпаниям субсидии на возмещение части затрат на участие в региональных, международных туристических выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях в сфере туризма.

Уже планируются и офлайн-мероприятия. Так, департамент промышленности автономного округа готовится провести 13-14 ноября 2020 г. ежегодной туристский Форум «ЮграТур 2020».