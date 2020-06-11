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Юрист рассказала, какие справки нужны астраханцам для поездки в отпуск

Юрист рассказала, какие справки нужны астраханцам для поездки в отпуск

Многие жители Астраханской области планируют съездить этим летом в отпуск на море или в санаторий в другой регион.

Поскольку во многих регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за угрозы резкого распространения коронавирусной инфекции нового типа, то выезжающим на отдых людям нужно иметь при себе ряд справок.

О том, какие справки необходимы, какое наказание может грозить юрлицам, принимающим людей без нужных документов, и что предпринять по возвращении с отдыха домой, рассказала юрист Александра Романцева телеканалу Астрахань 24.

Человеку, выезжающему на отдых за пределы астраханской области необходимо при себе иметь:



туристический ваучер;



справка об отрицательном тесте на COVID-19, выданная за 2 дня до отъезда;



справка об эпидокружении, которая подтверждает, что у человека не было контакта с заразившимися коронавирусом людьми;



санаторно-курортная карта;



медицинский полис;



документ, удостоверяющий личность.

Какие максимальные штрафы и наказания могут понести владельцы отелей, домов отдыха или санаториев, если они будут принимать туристов без соответствующих документов:



штраф до 1 млн рублей;



приостановление деятельности на срок 90 дней;



уголовная ответственность – до 7 лет лишения свободы.

Как поступать жителям Астраханской области, которые возвращаются с отдыха домой:



по телефону уведомить региональное управление Роспотребнадзора и министерства здравоохранения (телефоны указаны на сайте областного правительства);



соблюдать обязательный режим самоизоляции 14 дней со дня возвращения (все проживающие с приехавшим с отдыха человеком, должны также соблюдать режим самоизоляции).

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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