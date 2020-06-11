Кабмин уточнил порядок заключения контрактов жизненного цикла

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Контракты жизненного цикла в дорожном хозяйстве можно будет заключать на работы по реконструкции и содержанию автомобильных дорог. Такое постановление правительства вступает в силу 11 июня.

Документ уточняет перечень случаев заключения контракта жизненного цикла. Устанавливается, что их можно будет заключать по инженерным изысканиям, реконструкции, а также содержанию и ремонту автомобильных дорог или их участков. Указанные контракты предусматривают не только выполнение работ, но и последующее обслуживание, эксплуатацию, ремонт дорог.

Первый контракты жизненного цикла были заключены в Великобритании в 1992 года. На основе таких контрактов были проложены новые ветки лондонского метро. Основное преимущество этой системы в том, что подрядчик заинтересован не только в кратчайших сроках сдачи объекта, но и в его эффективной и долгосрочной эксплуатации.

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