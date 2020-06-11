Как быстро довести девушку до оргазма: личные советы девушек

Анастасия Иванова

Одно из самых отвратительных чувств на свете – когда вы почти достигли оргазма, но вдруг вам резко что-то помешало. Зазвонил телефон, в соседней комнате раздался плач ребенка или же какое-то неловкое движение партнера свело на нет все ваши совместные усилия. Отвратительно.

Особенно это знакомо девушкам. Ведь, как нам всем известно, им куда сложнее достичь оргазма. Согласно одному из последних исследований, только 65% девушек (опрос проводился среди гетеросексуальных женщин) регулярно получают оргазм во время секса.

Как же помочь девушке достичь пика? Помогите ей расслабиться – советует сексопатолог Ян Кернер. «Исследования показывают, что для того, чтобы женщина испытала оргазм, часть ее мозга, связанная со стрессами, эмоциями и тревогой, должна отключиться», – объясняет он.

Короче говоря, если вы сделаете все, чтобы рядом с вами девушке было спокойно и хорошо, вам будет куда проще довести ее до оргазма.

Разумеется, все женщины разные. То, что приводит в восторг одну, может заставлять другую вздрагивать от отвращения. Но все же есть несколько трюков, которые действительно стоит попробовать. О них вам расскажут реальные девушки и эксперты по сексуальному здоровью.

Клитор

Большинству женщин для достижения оргазма требуется стимуляция клитора. Факт. Исследование, проведенное в 2017 году показало, что только 18% женщин удается достичь пика от одного только вагинального проникновения. Поэтому, стимуляция клитора – то, на что стоит обратить внимание.

Некоторые позы могут помочь вам в этом нелегком деле.

Рэйчел: «Когда парень находится сверху в миссионерской позе, заставьте его слегка наклониться вперед и расположиться так, чтобы при каждом толчке его пенис терся о клитор».

«Эта тактика будет еще более эффективной, если женщина сведет ноги вместе, а мужчина как бы оседлает ее», – советует Эллен Фридрихс, магистр медицины и адъюнкт-профессор человеческой сексуальности в Университете Рутгерса. Другой трюк – девушка сверху, а мужчина слегка приподнимается на локтях, благодаря чему его живот находится в более тесном контакте с клитором.

Ягодицы

Пока речь не заходит об анальном сексе, женские ягодицы остаются без должного внимания. И очень зря. «Ягодицы женщин полны нервных окончаний», – говорит Джильда Карл, сексопатолог из Нью-Йорка. Широко разведите пальцы и сожмите обе ягодицы – это подарит партнерше новые ощущения.

Но будьте нежны и не торопите события. Да, некоторые дамы очень любят шлепки – в том числе и очень сильные, на грани жесткой порки. Но если вы эти вопросы не обсуждали, не стоит переходить границы.

Пусть она руководит

Как мы уже выяснили, прямая стимуляция клитора – кратчайший путь к оргазму для большинства женщин. Самое время для орального секса! «Оральные ласки хороши для любой стадии возбуждения – в том числе и для финальной», – говорит Кернер.

Как выяснить, что ей нравится, а что нет? Передайте руководство в ее руки. Расположитесь между ее ног и начните с легкой стимуляции губами, твердым языком и даже подбородком. Направляйте ее бедра руками. Когда она войдет во вкус и возьмет инициативу на себя, следите за ее движениями, за направлением, которое она задает. Используйте эту информацию позже, подключив пальцы.

Больше поцелуев

Часто так случается, что парни перестают целовать партнершу, так как все их внимание переключается на более интересные части тела. Не стоит этого делать!

Согласно исследованиям, девушки, чьи партнеры уделяли равное внимание страстным поцелуям, оральным ласкам и ручной стимуляции, достигали оргазма чаще и быстрее.

Смазка

Даже если вам, ребята, очень хорошо и вы разгорячены, не стоит забывать о лубриканте. Недостаток смазки может сделать секс не просто некомфортным, а даже болезненным для нее.

Лубрикант позволяет сделать секс комфортнее и увеличить скорость фрикций благодаря лучшему скольжению. Порой, даже когда девушка очень возбуждена, естественной смазки оказывается недостаточно.

Согласно некоторым исследованиям, мужчины, которые используют смазку во время секса, способны на более продолжительные половые акты. Таким образом, наличие лубриканта в вашей спальне приносит вам одни только преимущества. Внесите эту трату в ваш бюджет на месяц.

Шея

Шея очень чувствительна к прикосновениям. Кожа там тонкая, а кровеносные сосуды расположены близко к поверхности. Поэтому ни в коем случае не стоит обделять ее вниманием.

Девушка вот-вот достигнет оргазма? Попробуйте такой трюк: проведите губами от ключицы до подбородка, а затем покройте ее шею мягкими теплыми поцелуями. Это сведет ее с ума.

Разговорчики

Правильно подобранные слова, сказанные в нужный момент, могут сыграть вам на руку.

Лана: «Ничто не заводит меня сильнее, чем его описания того, что он со мной делает. Грязные описания. Но я довольно избирательна – некоторые термины сводят меня с ума, тогда как другие заставляют съеживаться».

Похвалите ее, скажите, что вам нравится то, что она делает. Если она с энтузиазмом ответит что-нибудь вроде «О, да!», можете продолжать.

Если вы не знаете с чего начать, просто скажите ей пару комплиментов.

Эмили: «Не обязательно повторять что-то из порно. Достаточно сказать мне, что я сексуальна».

Игрушки

Если несмотря на все ваши старания девушке так и не удалось достичь оргазма, попробуйте секс-игрушки. Более 50% женщин используют вибраторы для того, чтобы достичь пика во время секса.

Прижмите вибратор к ее клитору и наслаждайтесь зрелищем. Но не забудьте спросить о предпочтениях девушки, выбирая скорость и давление.

Спросите

Звучит банально, но разве все следуют этому совету? А ведь нет ничего проще, чем просто напрямую спросить у девушки, что ее заводит по-настоящему. Факт: пары, которые спокойно обсуждают интимные вопросы между собой, получают максимум удовольствия от секса. А все потому, что откровенные разговоры избавляют от тревог во время самого акта.

Спросите у нее о ее фантазиях, предпочтениях и о том, что ей не нравится вовсе. Она будет чувствовать себя комфортнее с вами и сможет вам довериться. В результате вы оба сможете насладиться по-настоящему сумасшедшими оргазмами.