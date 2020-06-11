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Как притенить растения на южном окне?

Как притенить растения на южном окне?

На дворе жаркое лето. А вот цветы и другие комнатные растения, которые остались в доме, да еще стоят на южных окнах, страдают от солнца больше всего. Как защитить растения, если способы притенения помимо традиционных газет? Мы собрали несколько способов, которыми пользуются люди.


Аквилегия очень любит жаркие солнечные лучи. Но для нее важно, чтобы не перегревались корни, то есть не нагревался сам горшок. Если у вас есть аквилегия, то поставьте ее первым рядом, она будет заслоном для других цветов. А чтобы горшок не перегревался — вставьте его в другой горшок, большего размера.
Все еще актуальны фигурки из бумаги. Конечно, снежинки летом смотрятся не очень, но можно вырезать любые фигурки, тогда получится скользящая тень, и цветы не будут настолько страдать. Фигурки можно «пришлепывать» прямо на обыкновенную воду, тогда не будет сложностей с мытьем окон впоследствии.
И снова новый год. Берем зубную пасту и просто забрызгиваем окно при помощи зубной щетки. Можно сделать плавные переходы, пятна или нанести покрытие из зубной пасты равномерно, но не очень густо. Тогда солнце будет, но оно не будет слишком поджаривать ваши растения. А цветы станут спокойно расти и развиваться, не получая солнечных ожогов.



Если же яркое солнце всего несколько часов, то лепить на окна много всего — нет никакого смысла, тем более, если вы всегда дома. В этом случае достаточно накидывать на цветы марлю на обеденное жаркое время. А когда пройдут самые знойные часы — эту марлю просто убрать до следующего раза.
Имеет смысл присмотреться к маленьким тканевым жалюзи. В китайских интернет магазинах они стоят копейки, крепятся непосредственно на стекло или на раму. Они и в закрытом виде пропускают достаточно света, но лучше держать их полуоткрытыми. Пусть цветы привыкают к солнечному свету, а в таком виде жалюзи дадут плавающую тень.

Как видите — можно немного схитрить, и не уродовать окна газетами. Если у вас первый этаж, то нужно ответственно отнестись к затенению окон, хотя с улицы виден и второй, и третий. Немного фантазии, и никто не догадается, что все только ради цветов. Люди подумают, что это модно и красиво и тут же захотят сделать так у себя.

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По материалам: planktons

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