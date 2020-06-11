Как заниматься сексом в первый раз? Советы девушкам

Влада Некрасова

И опыт, сын ошибок трудных…

Испытывать нервозность перед сексом – это нормально. Кто-то боится разочаровать партнера, а кто-то – что разочарование вызовет сам партнер. У одних комплексы по поводу тела, у других – по поводу количества партнеров.

Но сложнее всего третьим – тем, кому предстоит первый в жизни секс.

Что, как, куда, сколько раз и как расслабиться перед столь важным событием?

Тело

Ваше тело никоим образом не сможет выдать того, что у вас был секс. Окружающие узнают об этом чудесном факте вашей биографии только в том случае, если вы сами им об этом расскажете.

Небольшие изменения будут заметны только во время секса – дыхание учащается, вы потеете, кожа может покраснеть. Вульва может слегка увеличиться в размерах из-за притока крови. Эти небольшие изменения можно сравнить с теми же мини-метаморфозами, которые вы наблюдаете во время занятий спортом.

Один из самых распространенных мифов, преследующих девушек – святая вера в то, что во время первого секса из девушки выльются литры крови. Давайте разберемся в том, что же такое девственная плева (гимен). Это мембрана, которая может растянуться (порваться) еще до первого секса – во время физических упражнений, к примеру.

Да, кровотечение во время лишения девственности возможно. У всех девушек это происходит по-разному – это могут быть пара капель или же 1-3 дня выделений. Кровотечение во время дефлорации (лишения невинности) случается лишь у 43% девушек. Если вы очень переживаете по этому поводу, подготовьте темное полотенце и упаковку салфеток.

Это больно?

Готовясь к первому сексу, последнее, о чем переживают парни – о неприятных или болезненных ощущениях. А вот девушки, начитавшись женских форумов, до дрожи боятся боли.

Здесь все, опять же, сугубо индивидуально. Но в ваших силах сделать все, чтобы минимизировать болезненные ощущения.

Вот что вы и ваш партнер можете предпринять:

Запастись терпением и уделить внимание прелюдии;Приобрести хороший лубрикант;Избавиться от страхов и установок «мне обязательно будет больно»;Установить доверительные отношения между вами.

Одна из главных причин, по которым девушки испытывают болезненные ощущения – внутренние (и внешние, физические) зажимы. Если девушка расслабится, а ее партнер не будет скупиться на прелюдию, сильной боли во время полового акта вполне удастся избежать.

А оргазм будет?

Пожалуй, самое первое, что вы должны сделать, готовясь к первому сексу – отказаться от завышенных ожиданий. Забудьте про красивый секс из сериалов и тайком подсмотренные в детстве сцены из откровенных фильмов. Зачастую первый секс бывает немного неуклюжим, скомканным и неловким. И это нормально.

Вряд ли найдется много людей, которые смогли бы назвать свой первый секс идеальным. Стеснение, волнение, боязнь что-то сделать не так… Так себе почва для оргазма, не правда ли?

Как бы то ни было, первый секс подарит вам множество ранее неизведанных чувств и эмоций. Отсутствие оргазма в первый, второй и даже пятый раз – это нормально. Главное, чтобы вы оба наслаждались процессом и становились ближе друг к другу не только физически, но и эмоционально.

Есть ли риск забеременеть?

Можно ли забеременеть, занимаясь сексом в первый раз? Конечно! Не верьте тому, кто утверждает обратное. Это очень опасный миф.

Ни в коем случае нельзя забывать о контрацепции – хоть в первый, хоть в сто первый раз.

Не паникуем!

Лишение девственности – знаменательное событие. Это новый этап в жизни. Разумеется, вы испытываете волнение. Но некоторых парней и девушек мысли о первом сексе буквально ввергают в панику. Как успокоиться и перестать изводить себя тревогой и страхами? Чуть выше мы уже поднимали данную тему, давайте теперь поговорим об этом подробнее.

Топ-советы, которые помогут вам справиться с волнением:

Правильный партнер

Вы должны доверять своему партнеру. Так вам будет проще расслабиться, а следовательно, вы получите максимум удовольствия от процесса.

Уют и спокойствие

Выберите для первого раза локацию, в которой вам будет комфортно и спокойно. Незнакомая обстановка лишь добавит вам переживаний. Вы не сможете сосредоточиться на процессе и насладиться столь знаменательным событием.

Прелюдия

Качественная прелюдия позволит вам избавиться от напряжения и как следует возбудиться. Поцелуи, касания, массаж – исследуйте тела друг друга, сосредоточьтесь на своих ощущениях.

Не спешите

Не нужно торопиться. Не думайте о том, что вам нужно сделать после вот этого поцелуя или вон того поглаживания. Понимаем, что это очень трудно, но постарайтесь находиться в моменте и получать удовольствие от происходящего. Пусть все идет своим чередом.

Некоторые люди спешат потому, что навязчивое желание достичь оргазма не дает им покоя. Не стоит превращать секс в марафонный забег. Еще раз: наслаждайтесь процессом и выкиньте из головы ненужные мысли.

Второй шанс

Первая попытка не увенчалась успехом? Это нормально. Миллионы людей по всему миру признаются, что первый секс принес им разочарование и мысли вроде: «И это все? И из-за этого вся шумиха?»

Со временем все станет лучше. Вы наберетесь опыта, изучите свое тело и научитесь получать удовольствие от секса. Не нужно ставить на себе крест после первого неудачного раза.

Вы можете повторить попытку позднее. В другое время, в другом месте и с другим настроением. И даже с другим партнером. Главное, чтобы желание было обоюдным – не идите на поводу у партнера, если в данный момент вы к сексу не готовы.

Безопасный секс

«Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» – забудьте об этой любимой всеми беспечными людьми пословице.

«Кто не рискует, тот не скупает тесты на беременность и не бегает по врачам!» – так уже лучше.

Если вы готовы наплевать на контрацепцию, тогда будьте готовы познакомиться с хламидиями, ВИЧ, генитальным герпесом, сифилисом, гонореей и другими ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).

Да, многие из вышеперечисленных заболеваний легко обнаруживаются на начальной стадии и вполне излечимы. Но разве это стоит того?

Используйте презервативы – вы можете приобрести их в аптеке, секс-шопе и даже заказать онлайн.

Что такое барьерные методы контрацепции? Это, например, презервативы и диафрагмы. Они не дают сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку.

Презервативы – один из самых популярных методов контрацепции. Они позволяют защититься не только от нежелательной беременности, но и от ИППП.

Противозачаточные таблетки требуют дисциплинированного подхода, должны подбираться специалистом и имеют ряд противопоказаний и побочных эффектов. Они защищают только от незапланированной беременности.

P.S. Волнение – это нормально. Стеснение – это нормально. И даже если первый раз будет неудачным, расстраиваться не стоит. Доверие, терпение и обоюдное желание – вот что на самом деле важно, когда дело касается первого в жизни секса.