Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки

Алексей Вольцев

Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.

Согласно заявлению Феррер, в рамках открытия экономики власти округа разрешают возобновить работу зоопарков, аквариумов, кемпингов, а также теле- и киносъемки. Отмечается, что условием открытия является соблюдение необходимых протоколов в сфере здравоохранения, включая маски и социальную дистанцию.

По данным института Хопкинса, в США выявлено почти 2 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли более 112 тысяч человек.

стопкоронавирус.рф.