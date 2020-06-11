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Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай восстановит транспортное сообщение с Россией и разрешит поездки граждан при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, рассказали РИА Новости в министерстве иностранных дел КНР.

Ранее РБК со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний сообщило, что Росавиация предложит частично открыть с 15 июля международное авиасообщение, в том числе с Китаем. Источник в авиационных кругах рассказал РИА Новости, что ведомство прорабатывает различные варианты действий.

В МИД Китая в ответ на просьбу ответить, когда и при каких условиях КНР восстановит авиасообщение с Россией и откроет границы для иностранцев, также отметили, что, согласно постановлению китайского управления гражданской авиации, российские авиакомпании при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований могут выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю.

# Россия
По материалам: ria.ru

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