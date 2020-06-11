Китайские военные эксперты высоко оценили факт испытания «Арматы» в Сирии

Вадим Карасев

Испытание в реальных боевых условиях единственного в мире танка нового (четвертого) поколения Т-14 перед запуском в серийное производство, является очень правильным шагом российского военного руководства, пишет Жэньминь жибао со ссылкой на мнение научных сотрудников университета китайской армии.

И хотя проверка боевых качеств машины в Сирии, где террористы довольно умело применяют управляемые противотанковые ракеты, была довольно рискованным мероприятием, тем не менее, она завершилась удачно, кроме того, прославила «Армату» на весь мир, считают эксперты.

Об испытании Т-14 в САР в середине апреля объявил глава Минпромторга Мантуров. Он не раскрыл данных о том, сколько всего было отправлено танков, где они дислоцировались и в каких операциях принимали участие. Вместе с тем сообщил, что в ходе испытаний в системах танка были выявлены некоторые проблемы, которые уже устранены инженерами перед запуском машин в серию.

Воплотить в железе танк нового поколения сложнее, чем построить новейший самолет, уверены специалисты. Однако россиянам это удалось: под броней скрывается оборудование, созданное с применением последних технологий, которые вывели оборонительные и наступательные возможности машины на новый уровень.

В числе достижений необитаемая башня-модуль, оснащенная радаром с фазированной решеткой, новая пушка с повышенной меткостью стрельбы, способная поражать все ныне известные танки, комбинированная броня и комплекс активной защиты (КАЗ), а также новейшее электронно-оптическое оборудование.

Как сообщалось ранее, к 2022 году предприятия ОПК должны поставить в войска 100 танков Т-14 «Армата».