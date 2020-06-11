Климкин не согласился с Зеленским по вопросу Крыма: России стыдно не будет
Никто в России добровольно Крым не отдаст, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя заявление украинского лидера Владимир Зеленского о том, что Киеву вернут полуостров, так как «россиянам будет стыдно».
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выразил уверенность в том, что Крым будет возвращен Украине. При этом Зеленский убежден, что это обязательно произойдет и русскому народу «будет стыдно» за то, что все так получилось.
Напомним, Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. С тех пор различные политики на Украине неоднократно заявляли, что Киев сможет вернуть полуостров.