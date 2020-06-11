Климкин не согласился с Зеленским по вопросу Крыма: России стыдно не будет

Лидия Мартынова

Никто в России добровольно Крым не отдаст, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя заявление украинского лидера Владимир Зеленского о том, что Киеву вернут полуостров, так как «россиянам будет стыдно».

«Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст», — заявил Климкин.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выразил уверенность в том, что Крым будет возвращен Украине. При этом Зеленский убежден, что это обязательно произойдет и русскому народу «будет стыдно» за то, что все так получилось.

«Стыдно будет русскому народу через несколько лет о том, что получилось. К сожалению, именно так. Без возврата Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружески общаться между украинским и российским народами, будущим поколениям. Это невозможно. Поскольку мы соседи, мы „живем в этой квартире“ и никто переселяться не будет», — сказал президент Украины.

Напомним, Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. С тех пор различные политики на Украине неоднократно заявляли, что Киев сможет вернуть полуостров.