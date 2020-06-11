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Книга "Зулейха открывает глаза" стала лидером по популярности у россиян

Книга "Зулейха открывает глаза" стала лидером по популярности у россиян

Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" возглавил рейтинг самых популярных книг в новейшей истории России, сообщает пресс-служба книжного сервиса MyBook.

Сервис, входящий в группу компаний "ЛитРес", провел исследование ко Дню России, проанализировав данные за все время своей деятельности.

"Крупнейший книжный сервис по подписке MyBook проанализировал данные за все время существования сервиса и узнал, какие художественные и нон-фикшн книги отечественных авторов, написанные после 12 июня 1992 года, пользуются наибольшей популярностью у россиян. Лидером рейтинга среди всех произведений стал дебютный роман писательницы из Казани Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", — говорится в сообщении.

На втором месте оказалась книга психолога Андрея Курпатова "Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!", на третьем — мотивационный бестселлер "100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой. В пятерку вошли также заключительная часть детективного цикла об Эрасте Фандорине "Не прощаюсь" Бориса Акунина и рассказ "Яблоки из сада Шлицбутера" Дины Рубиной.

Самым цитируемым автором за последний год стал Андрей Курпатов — отрывки из его книг пользователи сохраняли в 1,5 раза чаще остальных.

"Самой же популярной фразой стала цитата из нон-фикшн бестселлера Максима Батырева "45 татуировок личности. Правила моей жизни" - "Никогда не говори, что ты чего-то не можешь", — говорится в сообщении.

Ранее, как писал Ruposters, писательница Гузель Яхина, по роману которой снята картина, ответила на критику сериала "Зулейха открывает глаза". Киновед Иван Афанасьев написал для Ruposters, почему этот сериал не заслуживает такого бурного обсуждения и споров.

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По материалам: uposters.ru

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