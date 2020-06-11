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Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации о доходах депутатов за 2019 год

Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации о доходах депутатов за 2019 год
Заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами пройдет в Мосгордуме в четверг, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В повестке заседания вопрос об итогах представления депутатами Мосгордумы деклараций о доходах за 2019 год. Также планируется обсудить поступившие в адрес комиссии обращения.

# Политика
По материалам: ria.ru

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