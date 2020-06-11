Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации о доходах депутатов за 2019 год

Алексей Вольцев

Заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами пройдет в Мосгордуме в четверг, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В повестке заседания вопрос об итогах представления депутатами Мосгордумы деклараций о доходах за 2019 год. Также планируется обсудить поступившие в адрес комиссии обращения.