Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации о доходах депутатов за 2019 год
Сегодня, 02:42 Алексей Вольцев
Заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами пройдет в Мосгордуме в четверг, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
В повестке заседания вопрос об итогах представления депутатами Мосгордумы деклараций о доходах за 2019 год. Также планируется обсудить поступившие в адрес комиссии обращения.
По материалам: ria.ru