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Конгрессмены США начали воевать с неугодными статуями в здании Капитолия

Конгрессмены США начали воевать с неугодными статуями в здании КапитолияФото: Drew Angerer / Getty Images

Члены Демократической партии палаты представителей Конгресса США во главе со спикером Нэнси Пелоси начали воевать с неугодными статуями конфедератов-рабовладельцев, которые выставлены в Капитолии. Об их требовании убрать скульптуры сообщает ABC News.

Отмечается, что Пелоси написала письмо в Объединенный библиотечный комитет, который отвечает за данный вопрос. По ее мнению, в здании Капитолия не должно быть места прославлению нетерпимости представителей Конфедеративных Штатов Америки. Речь идет об 11 таких фигурах — по правилам, каждый штат присылает по две скульптуры. Известно, что демократы также начали разработку законопроекта по отправке их обратно или в музей.

Национальный скульптурный зал (National Statuary Hall) — помещение, где некогда проходили заседания палаты представителей, а со второй половины XIX века там выставляются статуи самых выдающихся американцев.

В период с 1861 по 1865 год на территории современных США существовала Конфедерация южных штатов. Во время гражданской войны в стране, которая длилась с 1861 по 1865 годы, произошло столкновение между представителями Севера и рабовладельческого Юга, конфедератами. Южане проиграли войну, что привело к отмене рабства и подневольной работы. Несмотря на это, в южных штатах остались некоторые символы конфедератов. Часть американцев считает это проявлением расизма, однако сторонники сохранения символики и названий заявляют, что это неотъемлемая часть истории США.

Ранее сообщалось, что армия США столкнулась с трудностями в борьбе за переименование объектов, которые чествуют военных командиров Конфедерации. В течение многих лет призывы к изменениям оставались без внимания — всех устраивало объяснение, что базы были названы в честь американских солдат, а их переименование разрушит традицию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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